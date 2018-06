Tournée d'été : le XV de France en pleine préparation

Le XV de France est arrivé discrètement en Nouvelle-Zélande la semaine dernière où il a commencé la préparation de son grand défi : trois test-matchs contre la Nouvelle-Zélande.

Face aux doubles champions du monde (9 juin à Auckland, 16 à Wellington et 23 à Dunedin), la tâche ne sera forcément pas aisée pour les Bleus, qui doivent faire face aux absences des finalistes du Top 14 et à une cascade de forfaits.

La pression à un an du Mondial

L’objectif sera surtout de montrer lors de ces trois rencontres face aux All Blacks que les quelques bonnes prestations entrevues lors du Tournoi des 6 Nations (avec notamment une victoire face à l’Angleterre) n’étaient pas passagères.

Surtout à un peu plus d’un an de la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre 2019). «C’est aussi l’ultime opportunité pour nous d’effectuer une revue d’effectif et de voir de nouveaux joueurs avant que ne commence l’année pré-Coupe du monde», a confié le manager tricolore Jacques Brunel au Parisien. De quoi mettre un peu plus de pression sur ses joueurs.