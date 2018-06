Uruguay-Russie à la Coupe du monde 2018 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Uruguay affronte la Russie lundi 25 juin dans le cadre de la 3e et dernière journée du groupe A de la Coupe du Monde 2018. La rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur beIN Sports 1 à partir de 16h.

C'est le dernier match, l'ultime occasion pour espérer faire partie des 16 meilleures sélections invitées à la table des huitièmes de finale de ce Mondial russe. Et pour le pays organisateur, l'occasion rêvée de redorer son blason sur la scène internationale. Pour cause, depuis sa demi-finale à l'Euro 2008, la Russie multiplie les échecs : absence du Mondial 2010, élimination au 1er tour du Mondial 2014, des Euros 2012 et 2016 et de la Coupe des Confédérations 2017.

Face à l'Uruguay, l'une des meilleures formations sud-américaines, la mission s'annonce difficile. La Celeste et sa pléaide de stars (Cavani, Suarez, Godin etc...) font figure d'épouvantail dans ce groupe. Mais si la 1ere place ne devrait pas lui à échapper, la suite du tournoi pourrait s'avérer bien plus complexe.

Le tableau des huitièmes de finale prévoit en effet que le premier du groupe A affronte l'équipe ayant fini deuxième du groupe B. Un adversaire qui, selon toute vraisemblance, devrait être soit le Portugal, soit l'Espagne, le Maroc et l'Iran partant avec plusieurs longueurs de retard.