Zidane sélectionneur des Bleus : «pas avant 2020 ou 2022», pour Noël Le Graët

«Il n'y a pas de débat. Zidane a arrêté sans ambition pour quoi que ce soit. Didier a un contrat jusqu'en 2020, il est totalement sécurisé», a déclaré le dirigeant lors d'un entretien à L'Equipe, mettant fin à la rumeur. «C'est assez exceptionnel ce qu'il a fait au Real. [...] C'est un énorme entraîneur [...] un profil incontestable», a-t-il reconnu, avant de répéter que l'éventualité de voir l'ancien coéquipier de Didier Deschamps sur le banc du sélectionneur «n'est pas du tout à l'ordre du jour, pas avant 2020 ou 2022».

Tandis que cette rumeur était démentie par le président de la FFF, une autre a émergé sur Internet. Si l'on en croit un tweet de l'homme d'affaire égyptien Naguib Sawiris, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France pourrait être le prochain sélectionneur du Qatar jusqu'en 2022, contre la modique somme de 50 millions d'euros par an.

Zidane joining qatar to coach national team for World Cup 2022. 50mn à year over 4 years ...



Money talks ?

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 31 mai 2018