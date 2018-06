Antoine Griezmann : «J’aime passer d'un extrême à l'autre avec mes coupes de cheveux»

A quelques semaines de la Coupe du monde en Russie, Antoine Griezmann avait pris le temps de parler mode et beauté au cours d'une opération orchestrée par Gillette, dont il est ambassadeur.

Parmi les nombreuses coupes de cheveux que vous avez arborées, laquelle préférez-vous ?



J’aime bien avoir de la longueur, avec les cheveux bien coiffés. Je trouve que c’est la coupe qui me va le mieux. Pour la Coupe du Monde, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Cela se décidera quelques jours seulement avant le début de la compétition.

Vous semblez attacher une certaine importance à vos cheveux. Pourquoi ?



Je dois tenir cela de ma mère qui aime faire souvent évoluer sa coupe. Ce qui me plaît essentiellement, c’est de pouvoir passer d’un extrême à l’autre et de m’afficher avec des coupes différentes. Pour nous, joueurs de foot, l’image que nous renvoyons auprès du public est très importante. Il n’y a qu’à voir sur les réseaux sociaux : à chaque fois que je change de coupe, cela donne lieu à des vagues de commentaires.

Comment définiriez-vous votre propre style vestimentaire ?



Ça dépend vraiment de mon humeur le matin. Je n’ai pas vraiment de style particulier même si je tiens à rester moderne. Il peut aussi m’arriver d’apprécier la tenue de quelqu’un que je vois sur Internet ou dans la rue et de copier ensuite son style.

Si vous ne deviez garder un seul vêtement de votre garde-robe…



Je prendrais, je pense, mon survêtement Puma – avec lequel je vais à l’entraînement tous les jours – et mes jeans de la marque Amiri.

Grâce à cette imprimante 3D de la société Zortrax, Gillette propose des rasoirs personnalisés (Gillette).

Quelle place accordez-vous au rasage de votre peau ?



J’essaie d’être le mieux rasé possible pour bien présenter. Ma fille de presque 2 ans préfère d’ailleurs quand je suis rasé de près. Sinon elle dit « pica » (« ça pique » en espagnol) ! La seule excentricité que je me suis déjà accordée, c’est d’avoir laissé pousser ma moustache, car à cet endroit de mon visage se concentre une densité importante de poils.

Quel joueur de l’équipe de France a le plus de «swag» vestimentaire ?



Paul Pogba, j’aime bien. Il est comme moi, il aime prendre des risques ! Lorsqu’il faisait encore partie du groupe des Bleus, le style de Yohann Cabaye me plaisait aussi.

A contrario, quel coéquipier chez les Bleus cumule le plus de « fashion faux-pas » ?



Vous allez me créer des problèmes ! Je dirais Dimitri Payet ! Son problème c’est qu’il se risque à beaucoup trop de styles. Et ça ne réussit pas toujours !

Votre idole David Beckham vient de s’associer avec L’Oréal pour lancer sa propre marque de cosmétiques baptisée Houe 99. Une telle initiative menée au côté de Gillette vous séduirait-elle ?



C’est fort ! Je trouve l’idée sympa, d’autant que maintenant qu’il est à la retraite, David Beckham a du temps à consacrer à ce type de projet. Pourquoi pas faire un jour comme lui.