La liste définitive des 23 joueurs sélectionnés de l’Arabie Saoudite

L’Arabie saoudite a dévoilé sa liste définitive des 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde (14 juin-15 juillet).
Gardiens : Abdullah al-Mayouf (Al-Hilal), Yasser al-Mosaileem (Al-Ahli), Mohammed al-Owais (Al-Ahli).
Défenseurs : Mansour al-Harbi (Al-Ahli), Yasser al-Shahrani (Al-Hilal), Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Ali al-Bulayhi (Al-Hilal), Mohammed al-Burayk (Al-Hilal).
Milieux : Abdulla Otayf (Al-Hilal), Salman al-Faraj (Al-Hilal), Abdulmalik al-Khaibari (Al-Hilal), Abdullah al-Khaibari (Al-Shabab), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Hussein al-Moqahwi (Al-Ahli), Taisir al-Jassim (Al-Ahli), Hattan Bahebri (Al Shabab), Salem al-Dawsari (Al-Hilal), Yahya al-Shehri (Al-Nassr), Fahad al-Muwallad (Al-Ittihad).
Attaquants : Mohammed al-Sahlawi (Al-Nassr), Mohannad Assiri (Al-Ahli).