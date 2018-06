Maroc - Slovaquie, match de préparation : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Maroc affronte la Slovaquie en match de préparation à la Coupe du monde 2018, lundi 4 juin. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur la chaîne Arryadia à partir de 20h.

Après un premier match amical face à l'Ukraine ponctué par un score nul et vierge (0-0), la sélection marocaine enchaîne contre la Slovaquie, toujours à Genève (Suisse).

Toujours sans Nabil Dirar

«Nous sommes dans la période la plus exigeante de notre préparation, a indiqué Hervé Renard. La charge de travail est la plus importante et on devra gérer les moments clés comme les derniers quarts d’heure de ces matchs, pour ne pas griller les joueurs. Il reste encore 10 jours de travail. Il faut qu’on s’améliore offensivement, parce qu’en Coupe du monde, on fait face à des joueurs qui n’ont besoin que d’une occasion pour marquer.»

Encore une fois, les Lions de l'Atlas devront faire sans Nabil Dirar face à des Slovaques qui seront notamment emmenés par Marek Hamsik. «On ne veut pas prendre de risques avec Dirar, a indiqué Hervé Renard. Il ressent toujours une petite douleur et nécessite quelques jours supplémentaires de repos. On espère le récupérer au plus vite, mais sans trop de prise de risques non plus.»

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h (18h heure marocaine) sur la chaîne marocaine Arryadia. Elle est notamment disponible sur les box et sur son site internet.