Coupe du monde : Pogba se compare à Messi et veut être le «patron» des Bleus

Paul Pogba ne manque pas de confiance en lui à l'heure d'aborder la Coupe du monde. Le milieu de terrain de l'équipe de France affirme dans un entretien à France Football vouloir «être le patron» des Bleus et se compare à Lionel Messi.

Utilisant la troisième personne du singulier pour parler de lui, Paul Pogba évoque ainsi son statut en équipe de France. «Paul doit être le patron, oui, les gens en dehors le pensent, moi aussi. Je suis un des plus anciens avec Deschamps. Je veux être le patron de l'équipe de France. Mais ce n'est pas que moi. Je veux prendre les rênes de l'équipe mais il faut que je sois aussi dans les meilleurs conditions.», explique-t-il. «Je ne dis pas que je veux qu'on change tout pour moi, ce n'est pas ça. Si je dois jouer arrière droit, je le ferais à fond.»

Le joueur de Manchester United estime toutefois qu'il n'est pas toujours mis « dans les meilleurs conditions » lorsqu'il évolue avec l'équipe de France, dont il n'a « pas les clés ».« Faut me dire : qui est le patron de l'équipe de France ? Il y a un manque. Je peux jouer à droite, à gauche, en sentinelle. Je me sens à l'aise, mais ce n'est pas comme si j'étais toujours dans les meilleurs conditions (...) C'est comme si on me disait : ' Je veux que tu ois patron ' mais qu'on ne me donne pas les clés ', ou 'Je te donne cette maison mais tu n'as pas les clés ' ».

« Je suis comme ça »

Aux critiques sur ses performances et son style de jeu, Paul Pogba répond de manière cinglante, se comparant à Lionel Messi. « Ce que j'ai gagné, je l'ai gagné en étant comme ça. Je suis comme ça. C'est mon style de jeu. Tu ne vas pas critiquer un Messi quand il marche sur le terrain. Il met trois buts et tu vas dire 'Ah mais il marche sur le terrain' ? Non. On ne peut pas me dire comment je dois jouer. Personne ne peut me dire comment je dois jouer ».

A un peu plus d'une semaine du premier matche de l'équipe de France en Coupe du monde, contre le Pérou, le message envoyé par Paul Pogba à Didier Deschamps a le mérite d'être clair.