Estonie-Maroc, match de préparation : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Maroc affronte l'Estonie samedi 9 juin en match de préparation à la Coupe du monde 2018. La rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur beIN Sports 3 et la chaîne marocaine Arryadia.

Après avoir concédé le match nul contre l'Ukraine (0-0), puis battu la Slovaquie (2-1), le Maroc poursuit sa montée en régime avant de prendre part à son premier Mondial depuis... France 98. Pour cet ultime galop d'essai, la sélection dirigée par Hervé Renard, l'homme aux 2 Coupes d'Afrique des Nations (en 2012 avec la Zambie, en 2015 avec la Côte d'Ivoire), affronte, pour la première fois de son histoire, la modeste équipe d'Estonie jamais qualifiée pour un Mondial et qui pointe à la 93e place du dernier classement FIFA.

L'occasion certainement de revoir à l'œuvre Ayoub El Kaabi, buteur face aux Slovaques à la suite d'un bon service d'Hakim Zyech. Depuis qu'il a survolé de son talent le CHAN 2018 -une CAN réservée aux joueurs évoluant en Afrique-, le buteur du RS Berkane fait tourner la tête de bien des recruteurs européens. A tel point que les deux récents finalistes de Ligue Europa, l'Atlético de Madrid et l'OM, se sont déjà renseignés sur son cas, en attendant de suivre ses prestations sur les pelouses russes...

Six jours seulement avant d'affronter l'Iran (le 15 juin à 17h), en ouverture d'un groupe B où les champions d'Europe portugais et l'Espagne font figures d'ogres, les joueurs marocains veilleront d'abord à se prémunir de tout risque de blessure. Hervé Renard en profitera lui pour effectuer les derniers réglages tactiques et tenter de faire émerger le 11 titulaire qui croisera le fer dès le coup d'envoi avec les Iraniens.