La liste définitive des 23 joueurs sélectionnés de l'Iran

Découvrez la liste définitive des 23 joueurs de l’Iran sélectionnés pour la Coupe du monde 2018 (14 juin-15 juillet).
Gardiens : Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Maritimo/POR).
Défenseurs : Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny/RUS), Mohammad Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Alsaad/QAT), Pejman Montazeri (Esteghlal), Ramin Rezaeian (Ostende/BEL), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal).
Milieux : Ehsan Haji Safi (Olympiacos/GRE), Karim Ansarifard (Olympiacos/GRE), Masoud Shojaei (AEK Athens/GRE), Mehdi Torabi (Saipa), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Amkar Perm/RUS).
Attaquants : Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar/HOL), Ashkan Dejaghar (Nottingham Forest/ANG), Mehdi Taremi (Al-Gharafa/QAT), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen/HOL), Saman Ghoddos (Ostersunds/SUE), Sardar Azmoun (Rubin Kazan/RUS), Vahid Amiri (Persepolis).