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Coupe du Monde 2018

La liste définitive des 23 joueurs sélectionnés de l'Iran

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Les Iraniens sont dans le groupe B.[Seskim / Icon Sport]

Découvrez la liste définitive des 23 joueurs de l’Iran sélectionnés pour la Coupe du monde 2018 (14 juin-15 juillet).

Gardiens : Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Maritimo/POR).

Défenseurs : Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny/RUS), Mohammad Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Alsaad/QAT), Pejman Montazeri (Esteghlal), Ramin Rezaeian (Ostende/BEL), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal).

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Milieux : Ehsan Haji Safi (Olympiacos/GRE), Karim Ansarifard (Olympiacos/GRE), Masoud Shojaei (AEK Athens/GRE), Mehdi Torabi (Saipa), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Amkar Perm/RUS).

Attaquants : Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar/HOL), Ashkan Dejaghar (Nottingham Forest/ANG), Mehdi Taremi (Al-Gharafa/QAT), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen/HOL), Saman Ghoddos (Ostersunds/SUE), Sardar Azmoun (Rubin Kazan/RUS), Vahid Amiri (Persepolis).

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