Le gardien de la Tunisie feint une blessure pour rompre le jeûne du Ramadan

Contre le Portugal, alors que son équipe était menée 2-1, il s'est allongé sur le terrain. Et l'ensemble de l'équipe s'est précipitée sur le bord du terrain pour boire et manger. Et la technique a fonctionné, puisque la Tunisie a égalisé six minutes après cette pause salvatrice. Face à la Turquie, rebelote, pour le même résultat, un match nul 2-2. Les deux fois.

Ce sont des internautes tunisiens qui ont remarqué le petit manège du portier tunisien, soulignant que dans les deux cas, la blessure survenue respectivement à la 58e et à la 47e minute correspondant exactement à l'heure du coucher du soleil.

Fun fact:



Tunisian National team has played the last two friendlies while fasting. So, whenever the time comes to break Fast. The players have an agreement that the GK would go down so they can get a moment to drink some water and get something to eat #Ramadan #tunisia pic.twitter.com/4Rgz380ukW

— Souhail Khmira (@SKhmira) 2 juin 2018