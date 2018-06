Marco Asensio : « Je serai la révélation de cette Coupe du monde »

A 22 ans, Marco Asensio n'a pas peur de regarder les meilleurs en face. Dans une interview donnée au quotidien espagnol Marca, le joueur du Real Madrid il affirme qu'il sera « la révélation de cette Coupe du monde ».

Celui qui constituera l'une des principales forces offensives de l'Espagne répondait à un questionnaire, dans lequel il refuse en revanche de donner le nom de celui qui sera selon lui le meilleur joueur du Mondial. Dans un coin de sa tête, il doit sûrement penser que cela pourrait aussi être lui.

En revanche, Marco Asensio n'hésite pas à faire de l'Espagne son favori de cette Coupe du monde, juste devant le Brésil.

L'Espagnol revient également sur son meilleur souvenir en Coupe du monde, le but d'Andres Iniesta en finale. Et si c'était lui qui marquait le but victorieux qui offrirait la coupe à son pays, il affirme : «J'enlèverais mon t-shirt et je me mettrais à courir.»