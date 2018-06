9 joueurs du Mexique font une orgie sexuelle avant la Coupe du monde

Ce n'est peut être pas le meilleur moyen de préparer une Coupe du monde. Neuf joueurs de la sélection mexicaine ont participé à une « orgie de 24 heures » samedi dernier, à quelques jours du départ pour la Russie.

Selon le magazine TVNotas, ces neufs footballeurs ont passé ces 24 heures en compagnie de trente prostituées, jute après la victoire contre l'Ecosse en match de préparation.

Parmi les noms de joueurs concernés qui ont fuité, on retrouve le gardien Guillermo Ochoa (Standard Liège), le frère Giovani et Jonathan Dos Santos (Los Angeles Galaxy), Raul Jimenez (Benfica Lisbonne), ainsi que Carlos Salcedo et Marco Fabian (Eintracht Francfort).

Le secrétaire général de la sélection Mexicaine, Guillermo Cantu, a toutefois déclaré que les joueurs ne seraient pas sanctionnés, car cette petite fête à été organisée « sur leur temps libre », et qu'ils n'ont « manqué aucun entraînement ». « Un jour de congé est un jour de congé, ce sont les risques que l'on prend avec la liberté », a-t-il ajouté.