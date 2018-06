Portugal-Algérie, match de préparation : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Portugal affronte l'Algérie jeudi 7 juin en match de préparation à la Coupe du Monde 2018. Le match sera diffusé en direct et en intégralité sur beIN Sports 3 et RTP 1 à partir de 21h15.

Après une semaine de vacances bien méritée suite à la victoire de son club le Real Madrid en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a rejoint en toute discrétion les champions d'Europe lundi 4 juin. Détendu et souriant, CR7 a entamé la préparation du Mondial russe aux côtés de ses coéquipiers à Oeiras, dans la banlieue ouest de Lisbonne.

Alors que son avenir demeure incertain au Real, la star de tout un pays dispute jeudi son seul match de préparation à la Coupe du Monde avec les champions d'Europe en titre. Après deux tristes nuls face à la Tunisie (2-2) puis la Belgique (0-0), il espère conduire ses compatriotes vers le chemin du succès face à l'Algérie. Ce match constitue pour les Portugais l'ultime occasion de peaufiner les derniers réglages tactiques avant de rallier la Russie où la Selecçao affrontera dans le groupe B l'Espagne le 15 juin, puis le Maroc et l'Iran.

Pour les Fennecs, la donne est bien différente. Seule nation du Maghreb absente du Mondial russe, l'Algérie et Ryad Mahrez restent sur 3 revers de rang. De quoi susciter la colère de ses bouillants supporters qui réclament la tête du sélectionneur Rabah Madjer successeur de l'Espagnol Lucas Alcaraz en octobre 2017. Alors que les Algériens sont déjà tournés vers leur match face à la Gambie en septembre prochain entrant dans le cadre de la 2e journée de la CAN 2019 au Cameroun, l'avenir de Madjer, connue pour sa célèbre talonnade réalisée avec le FC Porto lors de la finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, reste plus qu'incertain.