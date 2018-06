Belgique-Panama en Coupe du monde : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La Belgique et le Panama s'affrontent pour le premier match du groupe G de cette Coupe du monde. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 17h sur beIN SPORTS.

Les Diables Rouges abordent cette rencontre en pleine confiance après une belle préparation et face à l'adversaire à priori le plus faible du groupe, qui dispute pour la première fois une Coupe du monde. Hazard, Lukaku et De Bruyne devraient ainsi avoir la possibilité de se mettre dans le rythme avant d'aborder la suite d'une compétition dans laquelle la Belgique peut nourrir de grosses ambitions.

Le Panama n'a pour sa part rien à perdre : pour tout un pays, c'est déja un exploit d'être là. Le sélectionneur Hernan Dario Gomez, qui a dirigé la Colombie à la Coupe du monde 98 et l'Equateur en 2002, est le seul a posséder une expérience dans cette compétition et tentera de la transmettre à ses joueurs.

Les Panaméens pourront ainsi espérer un exploit de la part de Blas Pérez, auteur de 39 buts un plus de cent sélections.