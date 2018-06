France-Etats-Unis, match de préparation : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France affronte les Etats-Unis, samedi 9 juin, en match de préparation à la Coupe du monde 2018. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur TF1 à partir de 21h.

Terminer en beauté avant de le grand départ. L’équipe de France va faire ses «au revoir» avec l’Hexagone avant de rallier la Russie dimanche à quelques jours du début de la Coupe du monde (14 juin-15 juillet). Mais avant ça, les hommes de Didier Deschamps auront une dernière mission : battre les États-Unis, samedi, lors de leur dernier match de préparation.

Et plus qu’une victoire, c’est la manière qui sera scrutée. Après deux succès initiaux face à l’Irlande (2-0) et l’Italie (3-1), les vice-champions d’Europe auront à cœur de rallier leur camp de base d’Istra avec des certitudes.

Avec l’équipe-type ?

C’est d’ailleurs dans cette optique que le sélectionneur devrait titulariser une équipe qui ressemblera fortement à celle qui sera alignée face à l’Australie, le 16 juin. « C’est souvent le cas quand c’est proche, parce qu’on sera à une semaine de la compétition», a expliqué le patron des Bleus.

Face à une équipe non-qualifiée pour le Mondial, Olivier Giroud devrait donc être titularisé au côté d’Antoine Griezmann et Kylian Mbappé a priori. Au milieu de terrain, la question est de savoir si Paul Pogba sera titulaire sachant que Corentin Tolisso semble avoir gagné sa place. Enfin en défense, «DD» devrait donner les clés de l’axe au duo Raphaël Varane-Samuel Umtiti, pour cette dernière répétition générale.