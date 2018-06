Le calendrier de l'équipe du Portugal avant et pendant le Mondial

Le parcours du Portugal, champion d'Europe en titre, sera forcément scruté de près pendant la Coupe du monde. En attendant de disputer leur 7e Mondial, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers disposent de trois matches de préparation pour parfaire leur condition.

Pour leur premier test lundi, les Portugais ont déçu en concédant le match nul 2 partout avec la Tunisie. Privés de CR7, au repos après la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions face à Liverpool (3-1), ils pensaient avoir fait le plus dur en menant 2-0 peu après la demi-heure de jeu grâce à André Silva (22e) et Joao Mario (34e). C'était sans compter sur la détermination des Aigles de Carthage, buteurs grâce à Anice Badri (39e) et Fakhreddine Ben Youssef (64e).

Le calendrier des matches préparatoires du Portugal

Le 28 mai : Portugal - Tunisie : 2-2

Le 2 juin : Belgique - Portugal : 0-0

Le 7 juin : Portugal - Algérie à 21h15

LE CALENDRIER DU PORTUGAL DANS LE GROUPE B DE LA COUPE DU MONDE

Le 15 juin : Portugal - Espagne à 20h (TF1 et BeIN)

Le 20 juin : Portugal - Maroc à 14h (BeIN)

Le 25 juin : Iran - Portugal à 20h (BeIN)