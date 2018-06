Le calendrier de l'équipe du Sénégal avant et pendant le Mondial

L'équipe du Sénégal prépare la Coupe du monde à Vittel. Avant leur entrée dans la compétition, les Lions de la Terranga ont cinq matchs au programme pour peaufiner les ultimes réglages tactiques.

Les Sénégalais ont profité de leurs deux premières rencontres face à l'Ouzbékistan (1-1) et à la Bosnie (0-0) pour tester le 3-5-2, nouveau schéma tactique. Conclusion : si le gardien Abdoulaye Diallo et la défense ont rassuré, l'attaque a exprimé des difficultés à convertir ses situations de but.

«Nous allons continuer à peaufiner tout cela. C’est vrai qu’on ne maîtrise pas bien ce nouveau système de jeu. Mais, dans l’ensemble, les garçons ont répondu présents. Ce n’est pas un schéma figé.», a dit à RFI le coach Aliou Cissé à l'issue de la rencontre face aux Bosniens.

Trois autres rencontre amicales suivront avant l'entrée dans le grand bain face à la Pologne.

LE CALENDRIER DES MATCHS PRéPARATOIRES

23 mai : Sénégal-Ouzbékistan : 1-1

27 mai : Sénégal-Bosnie : 0-0

31 mai : Luxembourg-Sénégal : 0-0

8 juin : Croatie-Sénégal

11 juin : Corée du Sud-Sénégal

LE CALENDRIER EN COUPE DU MONDE

19 juin : Pologne-Sénégal (beIN 1)

24 juin : Japon-Sénégal (beIN 1)

28 juin : Sénégal-Colombie (beIN2)