Propos supposés sur Israël : un journaliste prend la défense de Messi

Bien connu des amateurs de presse sportive argentine, Martin Arevalo est monté au créneau face aux accusations dont est la cible le joueur du Barça. «Ce que vous écrivez est faux. Messi n'a parlé à aucun média et pas non plus avec TyC Sports à ce sujet. Informez avec précision. Dans cette préparation, Messi ne parle pas à la presse», a répondu l’envoyé spécial de TyC Sports en réponse à sa rédaction.

Celle-ci avait rapporté de faux propos qu'elle avait prêtés à l'Argentin : «En tant qu'ambassadeur de l'Unicef, je ne peux pas jouer contre des gens qui tuent des enfants palestiniens innocents. Nous devions annuler le match car nous sommes des êtres humains avant d'être des joueurs de foot».

Lionel Messi on TyC Sport: “As a UNICEF ambassador, I cannot play against people who kill innocent palestinian children. We had to cancel the game because we are humans before footballers.“ pic.twitter.com/cufrxLArrP

