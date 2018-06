Roland-Garros 2018 : la fin de Rafael Nadal-Diego Schwartzman, en quart de finale : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Interrompu par la pluie, le quart de finale entre Rafael Nadal et Diego Schwartzman doit s’achever ce jeudi, alors que l’Espagnol a perdu le premier set. La fin de la rencontre sera à suivre en direct à partir de 12h sur Eurosport et France TV Sport.

Rafael Nadal mené dans un match à Roland-Garros. Le décuple vainqueur à la Porte d’Auteuil n’avait plus connu ça depuis trois ans avant de perdre, face à Diego Schwartzman, le premier set de son quart de finale interrompu, mercredi soir, par la pluie (4-6, 5-3). Si rien n’est encore perdu pour le Majorquin, c’est déjà un petit exploit réalisé par l’Argentin. «Rafa» n’avait plus perdu le moindre set depuis 2015 et sa défaite en quarts de finale face à Novak Djokovic.

Depuis, il restait sur une série de 37 sets consécutifs remportés, malgré son abandon avant le 3e tour en 2016, et pouvait espérer battre le record du Suédois Björn Borg (41). Mais Schwartzman l’a privé de ce plaisir. Sans que ce soit immérité. Breaké à trois reprises, le Taureau de Manacor, gêné par son poignet gauche, n’a été que l’ombre de lui-même dans ce premier acte avec un service défaillant, 23 fautes directes et seulement huit coups gagnants contre 29 pour Schwartzman. Et le début de la deuxième manche n’est pas parti sous les meilleurs auspices pour le n°1 mondial avec un break contre lui. Mal embarqué, il a sûrement béni la pluie qui a interrompu, une première fois la partie, et lui a permis de reprendre ses esprits.

A son retour sur le court Central, une petite heure plus tard, l’Espagnol est revenu plus conquérant, poussant son adversaire loin derrière sa ligne de fond de court. Avec ces nouvelles intentions, il est parvenu à inverser la tendance en alignant trois jeux consécutifs (5-3) et il n’était qu’à deux points d’empocher la deuxième manche (30-15). Mais, après à peine un quart d’heure de jeu, une averse a à nouveau stoppé la partie de manière définitive cette fois. Tout reste donc à faire à partir de ce jeudi midi entre les deux joueurs, comme dans l’autre quart de finale, où Marin Cilic et Juan Martin Del Potro ont été arrêtés dans le tie-break du premier set (5 points partout).