Dernière répétition pour l'équipe de France, par Pierre Ménès

Les Bleus auront droit à une ultime répétition, samedi, à une semaine de leur entrée dans le Mondial contre les Australiens. Pour le coup, affronter les Etats-Unis a un sens, car ces deux adversaires ont, à peu près, le même niveau athlétique. Même si la motivation des Socceroos sera plus importante que celle des Américains.

Mais la vraie question est de savoir si Didier Deschamps va poursuivre sa revue d’effectif ou s’il va, au moins 45 minutes, jouer avec son équipe type pour préparer l’Australie. Si c’est le cas, il sera intéressant de voir si Paul Pogba et Olivier Giroud en feront partie. Il y a un doute sur Pogba, après sa performance face à l’Italie et ses récentes déclarations dans la presse.

En quoi son niveau de jeu en sélection peut justifier qu’on lui donne les clés de l’équipe ? Il faudrait déjà lui trouver son poste. En attaque, il y a de grandes chan­ces que Giroud soit titulaire. Et ce serait logique, car ce sont dans des matchs comme face à l’Australie que son niveau athlétique et son jeu de tête seront utiles.

Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé seront plutôt utilisés pour des matchs moins costauds sur le plan physique et plus techniques. Maintenant, ce dernier match de préparation n’a pas toujours réussi aux Bleus et il n’a pas toujours donné de vraies indications sur le niveau de l’équipe en compétition. Mais on a quand même hâte de les voir, comme on a hâte que ce Mondial commence.