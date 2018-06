Finale femmes de Roland-Garros 2018 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Sloane Stephens et Simona Halep s’affrontent samedi 9 juin en finale dames du tournoi de Roland-Garros. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité sur France 2 et Eurosport, à partir de 15h.

La Roumaine Simona Halep apparaît comme légèrement favorite de cette rencontre, d'autant plus qu'elle vient de jouer, de son propre aveu, son meilleur match à Roland-Garros en demi-finale, contre Garbine Muguruza.

« C'était mon meilleur match ici, à Roland Garros, j'ai l'impression de jouer un peu mieux à chaque match depuis le début de la quinzaine, ça me rend heureuse (...) J'ai deux jours pour souffler, me relaxer, et on verra ce qui va se passer en finale », a déclaré Simona Halep après la rencontre.

Face à elle, elle retrouvera la numéro 10 mondiale, l'Américaine Sloane Stephens, qui jouera sa première finale à Roland-Garros. Ce n'est toutefois pas sa première finale en Grand Chelem : en septembre dernier, elle avait remporté l'US Open face à... Simona Halep.