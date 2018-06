Nouvelle-Zélande - France, test-match : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande en test-match, samedi 9 juin. Un choc à suivre en direct et en intégralité sur Canal+ à partir de 9h35.

Confirmer les belles promesses. Telle sera la mission du XV de France samedi lors de son premier test-match face à la Nouvelle-Zélande, chez elle à Auckland. Un grand défi pour les Bleus qui ne sont parvenus à s’imposer chez les All Blacks qu’à quatre reprises dans leur histoire (1979, 1994 par deux fois et 2009).

Des joueurs vont jouer gros

«On va savoir si on a l’ambition, et si on n’a pas peur de faire un exploit», a souligné Jacques Brunel qui veut voir si ses hommes sont prêts à «rivaliser avec les meilleurs» à quinze mois de la Coupe du monde au Japon.

«Après cette tournée, il ne restera que huit matchs officiel, donc très peu d’occasions de se mettre en valeur», a prévenu le manager tricolore. Autant dire qu’ils sont nombreux à jouer gros, comme Maxime Médard, Yoann Maestri ou Morgan Parra. A eux de se montrer à la hauteur de l’événement.