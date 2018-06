Roland-Garros: 1re finale pour Thiem, fin de l'aventure pour Cecchinato

L'Autrichien Dominic Thiem, N.8 mondial, s'est qualifié pour sa première finale à Roland-Garros en mettant fin à l'aventure de l'invité surprise du dernier carré, l'Italien Marco Cecchinato (72e), en trois sets 7-5, 7-6 (12-10), 6-1 vendredi.

A 24 ans, Thiem, déjà double demi-finaliste à Paris (2016 et 2017) et seul joueur à avoir battu Rafael Nadal sur terre battue depuis 2017, disputera dimanche sa première finale majeure. Il défiera le décuple vainqueur du tournoi, Nadal, ou l'Argentin Juan Martin del Potro (6e), opposés dans la seconde demi-finale.

Jusque-là, le joueur autrichien restait sur deux échecs en demi-finale Porte d'Auteuil. L'année dernière, contre l'Espagnol (6-3, 6-4, 6-0). Il y a deux ans, contre Novak Djokovic, alors N.1 mondial (6-2, 6-1, 6-4).

Cette année, il est arrivé à Paris dans la peau d'une des rares sérieuses menaces pour Nadal. Il a parfaitement tenu son rang pour se frayer un chemin jusqu'en finale, malgré un tableau loin d'être évident. Dès le deuxième tour, il a hérité du jeune Grec Stefanos Tsitsipas, une des promesses du circuit. Puis il a dû écarter le renaissant Japonais Kei Nishikori en huitièmes de finale. Le choc annoncé avec le N.3 mondial Alexander Zverev en quarts de finale a lui tourné court, la faute à une blessure à la cuisse gauche du jeune Allemand.

[Christophe ARCHAMBAULT / AFP] L'Autrichien Dominic Thiem face à l'Italien Marco Cecchinato en demi-finales de Roland-Garros, le 8 juin 2018

Sur le court central vendredi, dans un match entre deux joueurs au revers à une main, c'est dans le deuxième set que Cecchinato a laissé passer sa chance de rééquilibrer la partie.

Dans le premier, Thiem avait pris le meilleur départ (4-2) et a su accélérer de nouveau quand le Sicilien est revenu à hauteur (4-4).

La deuxième manche s'est jouée au jeu décisif. L'Autrichien s'est procuré les premières occasions de la conclure (6-3), mais trois points perdus plus tard - dont un sur une volée largement à sa portée -, «Ceck» a recollé à six points partout. «J'ai raté cette volée facile à 6-4 dans le tie-break. Ce n'était pas très agréable et cela m'a perturbé», a reconnu Thiem.

A son tour, Cecchinato a obtenu trois balles d'égalisation, mais le N.8 mondial a tenu bon et a fini par boucler le set à sa cinquième occasion. La dernière manche n'a ensuite été qu'une formalité pour Thiem, face à un adversaire abattu.

La fabuleuse aventure du Palermitain de 25 ans, qui n'avait jamais gagné le moindre match en Grand Chelem avant d'arriver à Paris, s'arrête donc en demi-finale. Il en sera récompensé par une entrée dans le Top 30 lundi. Thiem, lui, titré à Lyon juste avant Roland-Garros, enchaîne une dixième victoire consécutive.