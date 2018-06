Vidéo : découvrez le clip de la Coupe du monde 2018

Ce vendredi 8 juin, moins d'une semaine avant l'ouverture de la Coupe du monde 2018, la FIFA a dévoilé le clip officiel de la compétition.

L'hymne officiel, «Live it up», avait déjà été révélé au grand public il y a quelques semaines, le 25 mai dernier. La chanson est portée par deux Américains, l'acteur Will Smith et le chanteur Nicky Jam, et par la chanteuse albanaise Era Istrefi. La musique est quant à elle signée Diplo.

Football, drapeaux et fête

A l'instar des précédents hymnes de la Coupe du monde («Waka Waka» de Shakira en 2010, «We Are One» de Pitbull en 2014), le clip fait la part belle au ballon rond et ses joueurs, sans oublier de hisser haut les couleurs des trente-deux pays qualifiés. Le tout dans une ambiance festive et joyeuse.

En plus du trio de chanteurs, une autre star fait une apparition remarquée dans ce clip : il s'agit de l'ancien numéro 10 de la Seleçao, Ronaldinho, qui prouve, balle au pied, qu'il n'a rien perdu de son talent.

La chanson sera interprétée en direct lors de la finale de la Coupe du monde, le 15 juillet prochain. En attendant, elle peut déjà être écoutée sur les plateformes de téléchargement, et être vue sur YouTube.