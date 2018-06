Combien gagne le vainqueur de Roland-Garros ?

Un joli pactole. Le vainqueur de l'édition 2018 de Roland-Garros empochera 2,2 millions d'euros, soit 100 000 euros de plus que l'année dernière, alors que le finaliste malheureux touchera 1,12 millions d'euros.

Rappelons que depuis 2012, les dotations sont les mêmes pour les hommes et les femmes. «La volonté du Président de la Fédération Française de Tennis, Bernard Giudicelli, et du Directeur du tournoi, Guy Forget, est de soutenir le développement du jeu. Ils ont donc choisi de resserrer les écarts entre les vainqueurs du titre (simples dames et messieurs) et les perdants du premier tour en portant l’effort sur les qualifications, dont la dotation augmente en moyenne de 19 %» a indiqué la FFT.

La seule qualification pour le tournoi de Roland-Garros représentera une belle opération financière, puisqu'un perdant au 1er tour recevra ains 40 000 euros (contre 35 000 euros l'année dernière). Les joueurs éliminés au 2e tour percevront un chèque de 79 000 euros et ceux sortis au 3e tour 130 000 euros.

Une défaite en 8es de finale rapportera toute de même 222 000 euros. Les vaincus en quarts de finale se consoleront avec une somme de 380 000 euros et les joueurs qui verront leur parcours stoppé en demi-finales auroit le droit à 560 000 euros. Au total, la dotation globale s’élève à 39,2 millions d'euros contre 36 millions d'euros en 2017.