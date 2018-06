Les Bleus immortalisent le début de leur aventure russe avec un selfie

Les Bleus, installés dans l'avion, s'apprêtent à aller vivre une expérience incroyable en Russie, pour une durée de un mois.

La veille, ils ont concédé le nul aux Etats-Unis (1-1). C'était leur dernier match amical.

Certainement pour se souvenir plus tard de l'excitation dans laquelle ils se trouvaient au moment de leur départ de Lyon pour la Russie, ils ont décidé d'immortaliser ce moment avec un selfie. Sur la photo, qu'ils ont partagé sur Twitter, on peut même voir le pansement d'Olivier Giroud, qui a subi six points de sutures !

Photo de groupe avant le décollage ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/82sjn1IATo — Equipe de France (@equipedefrance) 10 juin 2018

Leur avion, qui a décollé en début d'après-midi ce dimanche, devrait arriver à bon port aux alentours de 19h30. Une fois à Moscou, l'équipe de France rejoindra l'hôtel de luxe où elle logera durant tout la compétition qui se tiendra à Istra, dans la banlieue de la capitale russe.