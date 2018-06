Allemagne-Suède en Coupe du monde : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Allemagne et la Suède s'affronteront pour leur deuxième match de Coupe du monde, le samedi 23 juin. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h sur beIN SPORTS et TF1.

Les Allemands, champions du monde en titre, devraient arriver à sortir de ce groupe F sans trop de soucis. Les hommes de Joachim Löw ont terminé premiers de leur groupe de qualification, avec une impressionnante série de 10 victoires en 10 matchs pour 43 buts marqués et seulement 4 encaissés.

La Mannschaft peut s'appuyer sur ses tauliers, de Neuer dans les buts jusqu'à Kroos, Khedira et Ozil au milieu, en passant par Boateng et Hummels en défense. Des jeunes pousses s'imposent aussi, à l'image de Kimmich en latéral droit et de Werner en attaque. Mais, une fois n'est pas coutume, l'équipe allemande pourrait manquer d'un avant-centre de top niveau.

De son côté, la Suède devra se passer de l'inénarrable Zlatan Ibrahimovic, non-sélectionné pour le Mondial. Mais cette formation, d'un niveau relativement homogène, aura tout de même quelques arguments à faire valoir.

En défense centrale, Victor Lindelöf, qui évolue à Manchester United, se chargera de tenir les attaquants adverses en respect. Devant, le joueur de Leipzig, Emil Forsberg, devrait être le facteur X suédois. Cet ailier technique, rapide, bon passeur et buteur adroit sera en effet la principale menace suédoise.