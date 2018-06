Egypte-Uruguay en Coupe du monde : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Egypte affronte l'Uruguay vendredi 15 juin lors de la 1e journée du groupe A de la Coupe du Monde. Le match sera diffusé en direct et en intégralité sur beIN Sports 1 à partir de 14h.

Pour ce qui pourrait être le dernier Mondial d'un bon nombre de ses cadres (Cavani, Suarez, Godin, Maxi Pereira etc...), la Celeste entend rééditer sa prestation aboutie de 2010, où elle avait décroché la 4e place. Et pour épauler son armée de stars trentenaires, Oscar Tabarez, en poste depuis 2006 après un passage entre 1988 et 1990, compte sur la jeune garde uruguayenne incarnée par la pépite de la Juve Rodrigo Bentancur ou encore le joueur de la Samp, Lucas Torreira. Avec un tel effectif, difficile d'imaginer l'Uruguay rater la première place du groupe A.

L'optimisme reste beaucoup plus pondéré du côté des Pharaons égyptiens, privés pour ce match de leur superstar Mohamed Salah, blessé par Sergio Ramos en finale de la Ligue des Champions, mais qui devrait être remis in extremis pour affronter la Russie et l'Arabie Saoudite. En son absence, charge à l'expérimenté sélectionneur argentin Hector Cuper de trouver la parade pour mettre en place une animation offensive capable de mettre en déroute la sélection sud-américaine. La tâche ne s'annonce pas aisée.