Pologne-Colombie en Coupe du monde : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La Pologne et la Colombie s'affronteront pour leur deuxième match de Coupe du monde, le dimanche 24 juin. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h sur beIN SPORTS et TF1.

Les deux équipes font figure de favorites pour s'extirper de ce groupe H, l'un des plus faibles de la compétition. Les deux autres formations, le Japon et le Sénégal, semblent manquer de qualité pour se qualifier.

La Pologne, qui dispute sa huitième Coupe du Monde, sera emmenée par son prodigieux attaquant et capitaine Robert Lewandowski. Avec 16 buts en 10 matchs, le joueur du Bayern Munich a d'ailleurs terminé meilleur buteur des qualifications européennes.

Derrière, le Monégasque Kamil Glik se remet plus vite que prévu de sa blessure à l'épaule et pourrait finalement être apte. La Pologne pourra aussi s'appuyer sur des valeurs sûres, comme Szczęsny (Juventus), Piszczek (Dormund), Zielinski et Milic (Naples).

La Colombie pourra, elle aussi, compter sur un avant-centre et leader de grande classe, en la personne de Radamel Falcao. De retour à son meilleur niveau après des blessures, le Tigre de Monaco est prêt à griffer pour sa première Coupe du monde.

Il sera soutenu par James Rodriguez, le meneur de jeu du Bayern Munich, qui avait terminé meilleur buteur de la dernière Coupe du monde au Brésil, avec six réalisations. Sur les ailes, les fusées Cuadrado (Juventus) et Muriel (Séville) se chargeront de la percussion, tandis que le tank Davinson Sanchez (Tottenham) sécurisera l'arrière-garde des Cafeteros.