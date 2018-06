Pologne - Sénégal en Coupe du monde : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Sénégal et la Pologne s'affrontent pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde, le 19 juin. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 17h sur beIN SPORTS.

Les deux équipes peuvent toutes les deux espérer se qualifier pour les huitièmes de finales, dans ce qui apparaît comme le groupe le plus faible et le plus homogène de cette Coupe du monde. La Colombie et le Japon, les deux autres Nations du groupe H, apparaîssent comme étant d'un niveau équivalent.

Le Sénégal qui dispute la deuxième Coupe du monde de son histoire, rêve de réediter l'exploit de 2002, lorsqu'il avait battu l'équipe de France avant de se hisser jusqu'aux quarts de finale. Et les Lions de la Terenga peuvent légitimement nourrir des ambitions, car ils disposent de sérieux atouts.

Sadio Mané face à Robert Lewandowski

En attaque, tous les regards seront tournés vers le buteur de Liverpool, Sadio Mané, qui sort d'une saison exceptionnelle achevée sur une finale de la Ligue des Champions perdue contre le Real Madrid. En défense, c'est également très solide, avec la présence de Kalidou Koulibaly, qui évolue à Naples, ou encore du Bordelais Youssouf Sabaly.

Plus expérimentée en Coupe du monde que le Sénégal, puisqu'elle participe à son huitième Mondial, la sélection polonaise peut compter sur l'éternel Robert Lewandowski, qui a terminé meilleur buteur des qualifications européennes avec 16 buts en 10 matchs. Considérée comme favorite du groupe, la Pologne espère atteindre au moins les quarts de finale de la compétition.