Coupe du monde 2018 : Kylian Mbappé touché à la cheville

Il en a jeté sa chasuble au sol de frustration. A quatre jours de l'entrée de l'équipe de France dans la Coupe du monde, Kylian Mbappé a dû précipitamment interrompre, ce mardi, son entraînement après avoir été touché à la cheville gauche.

Alors que les Bleus participaient à leur deuxième séance sur le sol, l'attaquant du PSG est resté de longues secondes au sol après avoir reçu un coup dans un duel avec Adil Rami. Il a été soigné sur le bord du terrain par le staff médical tricolore avant de reprendre l'opposition à six contre six.

Mais visiblement gêné par la douleur, l'ancien monégasque a quitté ses partenaires et filé directement sans masquer son agacement.

Il est apparu quelques minutes plus tard avec la cheville bandée et en boitant au moment de quitter le centre d'entraînement. L'encadrement français n'a pas encore communiqué sur la nature de cette blessure, mais elle n'a rien de rassurant pour des Bleus qui affrontent l'Australie, samedi, pour leur premier match dans la compétition. Et un forfait du n°10 tricolore, buteur samedi contre les Etats-Unis, serait un énorme coup dur.