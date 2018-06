Croatie-Nigeria en Coupe du monde : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La Croatie et le Nigéria s'affrontent lors de leur premier match dans cette Coupe du monde, samedi 16 juin. Le match sera à suivre en direct et en intégralité sur TF1 et beIN SPORTS 1 à partir de 21h.

Alors que l'Argentine sera opposée à l'Islande un peu plus tôt dans la journée, Croates et Nigérians s'affronteront quelques heures plus tard. Deux formations qui viseront la qualification.

Derrière l'Albiceleste, les deux équipes sont les outsiders de ce groupe D et peuvent prétendre toutes les deux aux huitièmes de finale de cette Coupe du monde.

Les Croates avaient été éliminés dès la phase de groupe en 2014 et leur meilleur résultat est une troisième place en 1998. De leurs côtés, les Super Eagles s'étaient qualifiés pour les huitièmes de finale en 2014 - défaits par la France -. Ils avaient d'ailleurs terminé deuxième de leur groupe derrière... l'Argentine.