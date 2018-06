Roger Federer reprend du service à Stuttgart

Après sa défaite surprise au deuxième tour à Miami, le 24 mars dernier, le Suisse, âgé de 36 ans, avait annoncé qu’il mettait sa saison entre parenthèses pour se concentrer sur l’herbe. Un «break» qui lui a permis de se reposer avant de préparer sa quête d’un neuvième titre à Wimbledon en juillet prochain.

En Allemagne, Roger Federer aura également l’occasion de reprendre la place de n°1 mondial, propriété actuelle de Rafael Nadal, vainqueur dimanche de son 11e Roland-Garros. « Il y a beaucoup d’enjeux, c’est une motivation supplémentaire, a estimé Federer. Je sais que je dois atteindre la finale pour reprendre la place de n°1.»

Le vainqueur de l’Open d’Australie en janvier - son 20e titre du Grand Chelem - devra toutefois se méfier de Misha Zverev, son adversaire du jour, pour ne pas se faire éliminer d’entrée, comme l’an passé, face à Tommy Haas. Sa prestation sera donc très scrutée.

