Combien gagne le vainqueur de la Coupe du monde ?

Combien empocheront les équipes qui participeront à la prochaine Coupe du Monde de Football 2018, qui se déroulera en Russie ?

Les 32 sélections qui vont disputer la Coupe du monde 2018 en Russie se partageront la coquette somme de 400 millions de dollars (environ 340 millions d'euros), soit une augmentation de 12% par rapport à l'édition 2014, avait annoncé la Fifa l'an dernier.

La répartition du butin

Le vainqueur du Mondial empochera la somme de 38 millions de dollars (environ 32 millions d'euros), soit 3 millions de plus que la somme empochée par l’Allemagne en 2014 au Brésil.

Voici la répartition dans le détail :

Vainqueur : 38M$ (environ 31M€)



Finaliste : 28M$ (environ 23M€)



3ème place : 24M$ (environ 20M€)



4ème place : 22M$ (environ 18M€)



1/4 finale : 16M$ (environ 13M€)



1/8e finale : 12M$ (environ 10M€)



Poules : 8M$ (environ 6M€)

En effet, au Brésil, en 2014, le gagnant empochait 35 millions de dollars (29,7 millions d'euros), le finaliste 25, le troisième 22 et l'équipe classée quatrième en touchait 20, pour un «prize money» s'élevant à 358 millions de dollars (environ 304 millions d'euros) au total.

En plus de ces sommes mirobolantes, la Fifa reverse à chaque équipe 1,5 millions de dollars (environ un million d'euros) en amont de la compétition pour couvrir les frais de préparation, et chacune empochera un minimum de 8 millions de dollars (un peu plus de 6 millions d'euros).

Les joueurs pourront également toucher d'éventuelles primes allouées par leurs fédérations respectives en récompense de bons résultats.