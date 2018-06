Coupe du monde 2018 : quel est le décalage horaire avec la Russie ?

Alors que le coup d’envoi de la Coupe du monde 2018 se profile, il est temps de faire un point sur le décalage horaire en Russie. Au cours de ce Mondial, les matchs se joueront dans quatre fuseaux horaires différents.

La majorité des matchs disputés durant la compétition ont une heure de décalage avec la France. C’est le cas de Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, Nijni-Novgorod, Rostov-sur-le-Don, Saransk, Sotchi et Volgodrad. Il faut compter deux heures de plus à Samara et trois à Lekaterinbourg. Enfin, Kaliningrad est à l'heure de Paris. C’est la seule ville d’accueil où il n’y pas de différence d'horaire avec la France. En tous cas durant les mois d’été.

Pour savoir à quelle heure le match commence réellement, il n’y a pas de quoi s’inquiéter puisque la FIFA a harmonisé l’heure des rencontres afin de faciliter la vie aux téléspectateurs. Ainsi, il suffit de se reporter au calendrier des rencontres ci-dessous pour connaitre tous les horaires des matches.

L'équipe de France fera ses débuts dans cette Coupe du monde le 16 juin face à l'Australie, à 12h, heure française.