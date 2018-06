Les réactions des internautes après le doigt d'honneur de Robbie Williams

Robbie Williams a surpris tout le monde en adressant un doigt d'honneur vers une caméra, en gros plan, en pleine cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Accompagnant son geste polémique d'une grimace, le chanteur, toujours aussi provocateur, a lancé «I did this for free» («Je l'ai fait gratuitement»), modifiant les paroles de son tube «Rock DJ».

Un doigt d'honneur qui n'a pas manqué de faire réagir les réseaux sociaux, qui ont posté des tweets divers et variés. Certains n'ont pas manqué de rappeler le contexte tendu entre la Russie et le Royaume-Uni, dont est originaire le chanteur, depuis l'affaire de l'empoisonnement du russe l'empoisonnement, en Angleterre, de Skripal et de sa fille, dont Londres attribue la responsabilité à Moscou.

Robbie Williams, qui avait confié réaliser un de ses «rêves d'enfant» après avoir annoncé qu'il se produirait à Moscou, avait été vivement critiqué au Royaume-Uni après ce choix.

Un député travailliste s'occupant du dossier Skripal, Stephen Doughty, s'était notamment dit «surpris et déçu» que l'artiste «ait accepté d'être payé par la Russie et la Fifa».

«Il a pété un plomb Robbie Williams»

Entre humour et indignation, explication politique ou consternation : florilège des nombreuses réactions des twittos après ce doigt d'honneur inattendu.

Quelque chose me dit que s'il subit une contrôle antidopage, Robbie Williams risque d'être positif à la cocaïne... #RUSKSA — Julian Schaak (@JulianSchaak) 14 juin 2018

Juste avant de faire le doigt d'honneur, Robbie Williams dit en chantant "I did this for free", qui ne sont pas dans les paroles de Rock DJ. Donc on peut supposer que c'est pour les médias anglais qui disaient qu'il avait vendu son âme à Poutine. — Antoine (@Karmant4) 14 juin 2018

#RobbieWilliams #CM2018



C est quoi ce doigt d'honneur devant la caméra ? — cigaloise (@cigaloise) 14 juin 2018

Y a que moi qui n' pas du tout aimer la présence de Robbie Williams ?? #CM2018 — Энтони (@Nvmero10) 14 juin 2018

Ce que je fait face aux révisions contre la #WorldCup2018.



Merci @robbiewilliams pic.twitter.com/YScmQORNsm — ... (@gpstomtom49) 14 juin 2018

Il a pété un plomb robbie williams #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/G669d8eugo — Valeera (@Theov59) 14 juin 2018

C’est moi ou #RobbieWilliams est de plus en plus laid ?! pic.twitter.com/LnolISwr4c — Mike (@icare74) 14 juin 2018