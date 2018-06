Coupe du monde 2018 : Ronaldo, roi du choc Portugal-Espagne (3-3)

Il est unique : Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé, a illuminé Portugal-Espagne (3-3), incroyable choc du premier tour du Mondial-2018, vendredi à Sotchi.

Quel match ! Cristiano Ronaldo a inscrit un penalty (4e), profité d'une faute de mains de David De Gea (44e) puis signé un coup franc de toute beauté (88e). Auparavant, Diego Costa (24e, 55e) et Nacho, d'une superbe demi-volée rebondissant d'un poteau sur l'autre avant de rentrer (58e minute), avaient marqué pour l'Espagne.

Cristiano Ronaldo est devenu le 4e joueur de l'histoire à marquer dans quatre Coupes du monde consécutives, avec un triplé vendredi soir pour le Portugal face à l'Espagne (3-3) dans le premier choc du Mondial 2018.

Les autres cracks à avoir réussi un telle performance sont, pour l'Allemagne, Miroslav Klose (16 buts répartis en 2002, 2006, 2010 et 2014), Uwe Seeler (9 répartis en 1958, 1962, 1966, 1970) et le Brésilien Pelé (12 buts répartis en 1958, 1962, 1966 et 1970).

Cristiano Ronaldo n'a toutefois marqué que 6 buts en quatre Coupes du monde (2006, 2010, 2014 et 2018).

Toujours au rayon statistiques, CR7 devient le premier joueur à marquer dans huit tournois majeurs consécutifs (Euro et Coupes du monde), selon le compte Twitter du statisticien Opta Jean. Il est également co-détenteur du record de buts dans les Euros (9) avec Michel Platini. Sauf que le Français avait inscrit ces buts dans la même édition, en 1984 et qu'il en avait fallu plusieurs au Portugais.