Coupe du monde : les joueurs de l'Iran font sensation en costume

Leur physique avantageux n'a pas laissé insensible, et ils semblent avoir gagné un certain nombre de fans.

Not sure if it’s Iran National Football Team for the #WorldCup or competitors in Mr. Universe! pic.twitter.com/s0CVFMvR6N

Même le célèbre animateur de radio britannique Greg James, de Radio 1, y est allé de son petit commentaire. Rappelant qu'il avait hérité de l'Iran lors du tournoi interne à la radio, il a plaisanté : « Rigolez, mais ils sont super bien foutus et ils ont le meilleur hymne ».

Yeah yeah laugh it up - I got Iran in the Radio 1 World Cup Sweepstake - very funny. The joke’s on you though because they’re fit af and have the best chant pic.twitter.com/2ftUTvejYU

— Greg James (@gregjames) 14 juin 2018