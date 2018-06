Maroc-Iran : l'horaire du match selon les principaux fuseaux horaires au monde

Alors qu'on estime à plusieurs millions le nombre de membres de la diaspora marocaine, la fédération nationale de football du pays a eu l'excellente idée de renseigner via Twitter l'horaire d'Iran-Maroc, première rencontre du groupe B de la Coupe du monde ce vendredi, selon les principaux fuseaux horaires internationaux.

Lorsqu'il sera 18h à Saint-Pétersbourg, où se tiendra le match, il sera une heure de moins en France et en Espagne, les deux pays au monde où l'on compte le plus de Marocains d'origine vivant en dehors des frontières du Royaume du Maroc.

Par ailleurs, conséquence directe du décalage horaire de l'ouest vers l'est : à Tokyo et Sidney, Iran-Maroc se disputera non pas vendredi 15 juin mais... samedi 16 juin.

Après l'Iran, les Marocains affronteront le Portugal le 20 juin (14h, heure de Paris) puis l'Espagne le 25 juin (20h, heure de Paris).