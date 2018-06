Belgique-Tunisie en Coupe du monde : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La Tunisie affronte la Belgique dans le second match de cette première journée du groupe G de la Coupe du monde le 23 juin. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 14h sur TF1 et beIN SPORTS.

Les Aigles de Carthage, qui disputent leur cinquième mondial, devront créer l'exploit pour espérer s'extraire de l'un des groupes les plus denses de la compétition. Wahbi Khazri et ses coéquipiers n'auront donc rien à perdre et tenteront de créer la surprise.

En face, les Belges ont abordé cette Coupe du monde en pleine confiance, emmenés par la superstar Eden Hazard. Ils auront à coeur de remporter ce match afin d'aborder leur dernier match de poule face à l'Angleterre sans pression.