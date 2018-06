Comment les Bleus se préparent avant leur match contre le Pérou

En attendant leur deuxième match de phase de poule contre le Pérou, les Bleus devront se plier à quelques exercices de routine.

L'équipe au complet a retrouvé son camp de base d'Istra à 17h (heure français), quelques heures seulement après leur victoire contre l'Australie (2-1). Ils ont alors bénéficié de quelques heures de récupération.

Dès ce lundi, à 10h, Blaise Matuidi et Benjamin Pavard se présenteront devant la presse, pour une conférence. Les vingt-trois joueurs et le staff se réuniront ensuite dans l'après-midi pour une séance vidéo, destinée à se familiariser avec le jeu, les qualités et les faiblesses de Los Incas. La journée du mardi sera consacrée à la tactique des Bleus, qui sera peaufinée lors d'une réunion à huis clos.

Mercredi, à la veille du match France-Pérou, l'équipe de France s'envolera pour la ville d'Iekaterinbourg, où aura lieu la rencontre. Là bas, les Bleus feront une conférence de presse de veille de match et un entraînement qui sera partiellement ouvert au public.