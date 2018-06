La coupe de cheveux de Neymar inspire les internautes

Un lundi matin difficile. En plus de la déception d'avoir être contraint de concéder le match nul avec le Brésil contre la Suisse (1-1), Neymar doit composer avec les railleries visant sa coupe de cheveux.

L'attaquant du PSG, habitué des excentricités capillaires, arborait en effet une coupe pour le moins originale face à la Suisse, ce que n'ont pas manqué de remarquer les téléspectateurs.

Sur Twitter, notamment, commentaires amusés et détournements se sont multipliés, certains allant même jusqu'à comparer la coupe de Neymar avec celle de la chanteuse Pink.

Et les comparatifs se sont multipliés ensuite.

Neymar's world cup haircut inspiration pic.twitter.com/5AzCJTIz5C — Magembe Herrera (@M_Sungwa) 17 juin 2018

Neymar’s haircut is tempting me to ring up the local Chinese and order some Chow Mein #WorldCup pic.twitter.com/V1JAo7f2nO — Liam (@KingWanyama) 17 juin 2018

Neymar sporting a new haircut for the World Cup. pic.twitter.com/XcmdV3yEoX — GOAT Lookalikes (@GOAT_Lookalikes) 17 juin 2018

Knew I’d seen that Neymar haircut elsewhere. #BrazilVSSwitzerland pic.twitter.com/MtGATAkUuV — Ben Atkins (@BenAtkins20) 17 juin 2018

KNEW I saw Neymar's haircut before. pic.twitter.com/rgJUuaQfo5 — Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) 17 juin 2018

Pour tenter de conclure le débat, un internaute a suggéré à Neymar d'adopter la coupe du brésilien Ronaldo durant la Coupe du monde 2002.