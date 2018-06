Vidéo : buteur à la dernière minute face à la Tunisie, Harry Kane provoque une crise d'hystérie dans un pub anglais

En délivrant lundi soir à la 91e minute l’Angleterre face à la Tunisie (2-1), Harry Kane a, par la même occasion, suscité des vagues de joie un peu partout de l'autre côté de la Manche.

Ce fut notamment le cas au Boxpark de Croydon, un gigantesque pub qui retransmet les rencontres du Mondial, où le deuxième but d’«Hurrykane» dans la partie, a quelque peu fait perdre la raison à des dizaines de supporters de la sélection anglaise regroupés en masse devant l’imposant écran géant.

Des supporters en délire

Bousculades, mouvements de foule, pintes de bière expédiées en l’air, slams dignes d’un concert de heavy metal, fans vacillant de bonheur debout sur les tables… cette impressionnante cohue atteste de la folie que peuvent engendrer, auprès des fans, certains scénarios de fin de matches de cette Coupe du monde, indécis jusqu’à la dernière minute.

Sérieux outsider au titre final, l’Angleterre a parfaitement commencé son Mondial en décrochant, comme l’équipe de France, ses trois premiers points pour son entrée en lice dans cette phase de groupes. A l’inverse, d’autres prétendants, à l’image de l’Allemagne, de l’Argentine ou du Brésil, ont exprimé des difficultés à se mettre en jambes et n’ont d’ores et déjà plus le droit à l’erreur, sous-peine d'hypothéquer leur présence en huitièmes de finale.

Les Anglais affronteront le Panama dimanche 24 juin puis la Belgique, quatre jours plus tard.