Coupe du monde : les premiers matches de groupe résumés en une animation

Le site américain d'actualité sportive Bleachereport.com a résumé en une animation et avec humour ctous les faits marquants des premiers matches de la Coupe du monde (et même de la cérémonie d'ouverture).

On peut y voir le Français Samuel Umtiti jouant au basket avec le Colombien Carlos Sanchez (en référence aux deux mains effectuées par les deux joueurs ayant coûté un penalty à leur équipe), le Russe Denis Cheryshev s'amusant torse nu sur le dos d'un ours lancé à toute berzingue ou encore le Brésilien Neymar admirant ses mèches blondes face à un miroir.

Sont notamment aussi présents dans ce clip, l'Urugayen José Maria Gimenez et l'Anglais Harry Kane brandissant des panneaux «90» en référence à leur but tardif ou encore le doigt d'honneur de Robbie Williams lors de la cérémonie d'ouverture du Mondial. On attend déjà avec impatience le prochain...