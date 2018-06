Les supporters sénégalais et japonais nettoient les tribunes après le match

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on voit ainsi plusieurs fans de l'équipe nationale, sacs poubelle à la main, en train de nettoyer les gradins du stade.

Papiers, bouteilles en plastique, drapeaux… Rien n'est oublié pour laisser les lieux de leur exploit intacts.

Geste rare et citoyen des sénégalais qui ont nettoyé leur parcage après le match 🇸🇳🤝





On peut les féliciter et encourager tous les supporters du monde à agir comme eux 👏 pic.twitter.com/GJ9dAh80AP

— Times Foot #WorldCup (@timesfoot_) 19 juin 2018