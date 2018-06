Nouvelle-Zélande-France en test-match : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande pour son dernier test de la tournée d’été, ce samedi 23 juin, à Dunedin. Un choc à suivre en direct et en intégralité à partir de 9h35 sur Canal +.

Terminer par une victoire. C’est l’objectif des Tricolores après leurs deux défaites en terre néo-zélandaise dans cette tournée d’été. Sévèrement battus lors du premier test (52-11), les hommes de Jacques Brunel ont montré un meilleur visage, samedi dernier, malgré une nouveau revers face aux géants All Blacks, doubles champions du monde en titre (26-13). «Il y a beaucoup de positif à ressortir de cette défaite car on a joué 80 % du temps à 14 et qu’il y a peu d’écart par rapport au premier test (11-52). Après, honnêtement c’est une défaite. Donc attention, c’est le piège parfait : il va falloir être encore plus valeureux parce qu’ils sont prévenus. Ne nous trouvons pas trop beaux, parce qu’on n’a pas gagné», a insisté Yoann Maestri.

Et la marche apparaît encore très haute pour battre cette équipe de Nouvelle-Zélande. «Pour espérer gagner, il faudra être très discipliné, beaucoup plus performant sur notre conquête et nos ballons, a confié Maestri. Mais aussi être dans un très bon jour, et qu’ils connaissent des défaillances». Ça fait beaucoup pour l’équipe de France qui n’a plus battu les All Blacks depuis plus de neuf ans. C’était le 13 juin 2009 à… Dunedin. Un motif d’espoir pour les Bleus, qui auront Morgan Parra comme capitaine ? «Tout est possible sur un match. Même face aux meilleurs», a rappelé Wesley Fofana.

Le trois-quarts centre clermontois fera son grand retour en sélection qu’il n’a plus côtoyé depuis novembre 2016 et une défaite contre… la Nouvelle-Zélande (19-24). Avec une envie non dissimulée malgré l’ampleur du défi. «J’ai beaucoup été blessé ces quinze derniers mois. Je prends ce retour en sélection comme un beau challenge. La cerise sur le gâteau serait de battre ces All Blacks.»