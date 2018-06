Coupe du monde : après un but refusé, un membre du staff iranien hospitalisé en plein match

En plein milieu de la rencontre Espagne-Iran mercredi, un membre du staff iranien a dû être évacué et hospitalisé suite à un vidéo-arbitrage refusant un but à son équipe.

L’information a été révélée après le match par le technicien portugais de l’Iran Carlos Queiroz. «Nous sommes inquiets car un membre de notre staff est en difficulté d’un point de vue de santé, après la décision de l’assistance vidéo (VAR). Il est allé à l’hôpital». La VAR est intervenue à la 60e minute de la rencontre, alors que l’Espagne menait 1-0.

L’ascenseur émotionnel a dû être puissant sur le banc de l’Iran, puisque tout le monde a cru à l’égalisation, l’espace d’un instant, lorsque Saeid Ezatolahi a envoyé le ballon au fond des filets. Mais après visionnage de la vidéo, le but a finalement – et logiquement – été refusé pour hors-jeu, alors que les remplaçants et membres du staff iraniens le célébraient déja.

Sans dévoiler le nom de son collègue ni préciser le problème de santé dont il souffre, Carlos Queiroz a espéré que «tout ira bien. Nos prières vont vers lui en ce moment».