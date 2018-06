Coupe du monde : les qualifiés et le tableau des huitièmes de finale

En devenant la première équipe de la Coupe du monde 2018 à signer deux victoires en deux matches dans la phase de groupes, la Russie s'est qualifiée dès mercredi pour les huitièmes de finale. Une qualification entérinée par la victoire de l'Uruguay face à l'Arabie Saoudite.

Le groupe A est donc le premier à avoir rendu son verdict : la Russie et l'Uruguay, nettement supérieurs à l'Egypte et à l'Arabie Saoudite, sont les deux premières équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. À l'inverse, l'Egypte et à l'Arabie Saoudite rejoignent le Maroc au rang des équipes déjà officiellement éliminées de cette Coupe du monde 2018.

Dès lors, les deux pays se disputeront lundi 25 juin à Samara une petite finale pour savoir qui des deux terminera en tête du groupe A. Une position qui a son importance, le premier de la poule croisant en huitième de finale avec le 2e du groupe B, équipe supposée être plus abordable que le vainqueur du groupe B.

Voici le tableau des huitièmes de finale :

(Russie ou Uruguay ) - (Espagne, Portugal ou Iran) : le 30 juin à 20h

1er du groupe C - 2e du groupe D : le 30 juin à 16h

(Espagne, Portugal ou Iran) - (Russie ou Uruguay ) : le 1er juillet à 16h

1er du groupe D - 2e du groupe C : le 1er juillet à 20h

1er du groupe E - 2e du groupe F : le 2 juillet à 16h

1er du groupe G - 2e du groupe H : le 2 juillet à 20h

1er du groupe F - 2e du groupe E : le 3 juillet à 16h

1er du groupe H - 2e du groupe G : le 3 juillet à 20h