Danemark-Australie en Coupe du monde : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Danemark affronte l'Australie jeudi 21 juin lors de la phase de groupes de la Coupe du monde. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur beIN Sports à partir de 14h.

Le prochain adversaire des Bleus (Danemark-France aura lieu 26 juin à 16h) affronte le premier adversaire de la France dans cette Coupe du monde.

Vainqueur des Péruviens (1-0) pour leur entrée en matière, les Danois peuvent se qualifier en cas de victoire sur les Socceroos, sans même attendre le résultat de France-Pérou prévu à 17h.

Reste que l'Australie, au pied du mur, enviage sérieusement de jouer les trouble-fête, en venant contrarier les plans des Danois. «Nous avons plus confiance chaque jour dans notre jeu et c'est important. Nous devons faire comme contre la France dans la discipline et améliorer les détails, nous devons tout faire un peu mieux. J'ai regardé Pérou-Danemark, les Péruviens ont eu beaucoup d'occasions, c'est important», a indiqué le sélectionneur néerlandais Bert van Marwijk.

Les équipes attendues :

Danemark : Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer (cap), Christensen, Stryger Larsen - Delaney, Schöne, Poulsen, Eriksen, Sisto (ou Braithwaite) - N. Joergensen. Entraîneur : Age Hareide







Australie : Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich - Leckie, Jedinak (cap) (ou Luongo), Rogic, Mooy, Kruse - Juric (ou Nabbout). Entraîneur : Bert Van Marwijk