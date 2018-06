Découvrez le parcours du Tour de France 2018

Cette 105e édition de la Grande Boucle s’élancera, le samedi 7 juillet 2018, de la Vendée depuis Noirmoutier-en-l’Ile pour une première étape longue de 195 kilomètres jusqu’à Fontenay-le-Comte. Décalé d’une semaine en raison de la Coupe du monde de football, ce Grand Départ n’empruntera finalement pas le passage du Gois en raison des marées défavorables à son franchissement.

Ce Tour de France 2018 présente une distance de 3329 kilomètres, estimation qui pourra être légèrement corrigée après les dernières reconnaissances des organisateurs.

PARCOURS OFFICIEL DU #TDF2018 / HERE IS THE #TDF2018 OFFICIAL ROUTE #TDF2018 pic.twitter.com/JxNsEXuWeI

— Le Tour de France (@LeTour) 17 octobre 2017